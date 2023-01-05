特斯拉股票現在值得買了嗎？用巴菲特老師說的「體重計」量一量

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的股價大約在一年前觸頂，之後已從峰頂墜落逾70%。買點浮現了嗎？「價值投資之父」葛拉漢（Benjamin Graham）的投資箴言，或許可為投資人指點迷津。

英國金融時報（FT）專欄作家阿姆斯壯（Robert Armstrong）說，特斯拉股價過去一年來從雲端墜落地面，其實理由很簡單，就是當初股價「高估得離譜」，如今不過是回歸較正常的價位罷了。

特斯拉股價登頂時實在太瘋狂

阿姆斯壯指出，2021年11月時，特斯拉的企業價值（市值加淨負債）高達1.2兆美元，此數比市值第二大到第五大車商（豐田、福斯、賓士和福特）的總和還要多！實在太瘋狂。畢竟那年電動車只占美國輕型車總銷售3.2%，特斯拉市值卻登峰造極，好像市場認定這個還在坐學步車的產業將要稱霸車市似的。那種押注風險實在太高，從競爭觀點來看，從此刻到將來新車絕大多數是電動車那天，可能發生的變數太多了。

最近傳出特斯拉第4季交車量未達華爾街預期水準的消息，更凸顯投資該股的風險高。或許更重要的是，如今產量超過銷量，庫存水位上升，對這個理當持續在車市攻城掠地、衝高市占的品牌而言，並非好消息，當然又導致特斯拉股價再跌一波。

問題是，如果價位高估得這麼明顯，為什麼特斯拉股價之前能一直抗拒地心引力，居高不下那麼久？說穿了也沒什麼，答案就是「投機狂熱」，也是人性的一部分。飆股隨眾人熱情追高而狂漲時，跟他們對做很危險。估值高得太瘋狂的股票，往往漲勢銳不可當，乘勝追擊的機率大於回跌。

葛拉漢把長期股價喻作體重計

但現在呢？「股神」巴菲特的老師葛拉漢曾說過：「股價短線而言是投票機，長線而言是體重計。」借用這個比喻，股市現在已慢慢變得不像投票機了，開始變得更像是體重計，理性投資人於是也對市況變得更有信心。

那麼，特斯拉目前的股票估值合理嗎？既然提到「體重計」，就來秤一秤特斯拉的斤兩。

根據Capital IQ的數據，特斯拉現在的企業價值大約與豐田相當，營收大約是豐田的三分之一，預期本益比是26倍，仍遠高於豐田的9倍。

特斯拉股價如今已不再瘋狂

阿姆斯壯說，本益比26倍仍高，但不再那麼瘋狂，或許特斯拉值得這個價。這家電動車公司的營收成長風馳電掣，第3季成長率達55%，讓其他大型車廠看不到車尾燈。更壯觀的是16%的營業利潤率和18%的資本回報率，在大型汽車同業中都可謂鶴立雞群。特斯拉顯然還擁有成本和資本效率上的優勢，有利於將來再投資，保持成長腳步領先對手的優勢。

紐約大學（NTU）教授Aswath Damodaran對特斯拉股票的評估更透徹而周延，而且在2021年9月發表，幾乎與該股漲到峰頂同時。他對特斯拉品頭論足後，認為市值應該接近6,400億美元—這比目前的大約3,900億美元高很多。他的假設條件是：到2032年售出1,000萬輛車（2022全年交車量為130萬輛），複合年成長率達22%。要達到這麼宏偉的目標，特斯拉未來十年必須在全球輕型車市拿下約10%市占率。

結論是：撇開執行長馬斯克個人行為（尤其與收購和接掌推特有關）對特斯拉股價的負面影響不談，特斯拉現在的股票估值雖已計入許多利多因素，但總算已脫離了瘋狂領域。