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Fed都明說今年不降息了 美元為何漲不動？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
在聯準會（Fed）猛力升息驅動下，美元2022年漲勢銳不可當，但近來已顯露疲態。圖／歐新社
在聯準會（Fed）猛力升息驅動下，美元2022年漲勢銳不可當，但近來已顯露疲態。圖／歐新社

美國聯準會（Fed）12月會議紀錄顯示，決策官員聚焦抗通膨的立場不變，2023年還不打算降利率。儘管官員繼續高唱「鷹」調，美元卻漲不太動。

路透報導，會議紀錄發布後，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）4日先是下挫，5日最新盤中報價持平在大約104.2，稍早也只小升0.1%至104.375，雖高於12月下旬觸及的103.38低點，但比去年9月的20年高峰114.78仍差一大截。

美元2022年漲勢銳不可當，主要受Fed猛力升息驅動，吸引投資人蜂擁買進收益率較高的美元資產。但近來美國通膨逐漸降溫，促使Fed官員放緩升息步調，升高市場對Fed貨幣政策轉向的預期心理，使美元銳氣大挫。

然而，Fed官員12月預測，聯邦資金利率目標區間（現為4.25%-4.5%）可能在2023年升到高於5%，然後維持在那水準一段時日。4日公布的會議紀錄重申這種鷹派立場，言明「與會者沒人認為2023年開始降低聯邦資金利率目標是適宜的」。

分析師指出，Fed最新會議紀錄內容大致與預期相符，說明了匯市反應為何相對平靜。而且，市場對Fed今年不降息的展望依然半信半疑，是美元漲不動的另一因素。

新加坡華僑銀行（OCBC）外匯策略師Christopher Wong說：「長話短說，市場不信Fed點狀圖那一套。」

德國商業銀行（Commerzbank）分析師Esther Reichelt也認為，Fed鷹調唱得這麼高亢，美元卻未受惠，可見市場對Fed官員的觀點不予採信。她在致客戶報告中指出，市場看法與Fed官員相左，仍將左右美元展望。

她說，只要這種歧見繼續存在，投資人就面臨一種風險：匯市氣氛終將朝Fed的預期傾斜（即使中期而言看似不合理），屆時美元可能再度大幅升值。

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