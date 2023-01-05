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傳亞馬遜裁員人數從10000增加至18000

集微網／ 集微網

集微網消息，據華爾街日報，知情人士稱，亞馬遜這波總裁員人數從原本規劃的10000人增加到超過18000人，表示技術企業衰退正在加深。

亞馬遜去年11月表示，將從辦公室職員裁減人力，當時預估總裁員數約為10000人，裁員主要集中在設備業務、招聘和零售業務上。一位發言人曾表示，亞馬遜在全球擁有大約35萬名企業員工。

但知情人士如今透露，人數可能有變，總裁員人數恐怕超過18000，未來幾周內將完成。

此前11月份，亞馬遜首蓆執行官安迪·賈西（Andy Jassy ）在給員工的備忘錄中談到該公司大範圍裁員的問題，表示裁員將持續到2023年，因為亞馬遜正在製定年度運營規劃，公司領導層仍在確定是否需要進一步裁員。

亞馬遜是疫情下的最大受惠者之一，網絡購物、生鮮事業和雲計算都出現高漲的需求，為了跟上需求，亞馬遜將其物流網絡擴大了一倍，並增加了數十萬名員工。但隨著疫情紅利消退，消費者逐漸回流實體店面，亞馬遜也開始啓動了一連串的成本削減措施，包括關閉實體店面和Amazon Care等業務，之後全面凍結人力，以及宣佈大規模裁員。

（校對/王雲朗）

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