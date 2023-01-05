電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過18000人、幅度約6%

BBC報導，電商龍頭亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）表示，打算裁掉超過18000名員工以削減成本。據報導，此次裁員幅度相當於砍掉該公司多達約30萬企業員工的6%左右。

賈西在致員工的電郵指出，將有數個團隊受到影響，但大多數被砍的崗位是在Amazon Stores與人員體驗科技（People Experience and Technology, PXT）組織，並稱之所以提前宣布裁員是「因為我們隊友之一對外洩露了這個消息」。

隨著生活成本危機導致消費者削減開支，亞馬遜成了最新一家公布大規模裁員的大型科技企業。賈西稱，「我們正致力於支援那些受到影響的人，並提供包含遣散費、過度性健保津貼與外部職業安排支援的包裹方案」。

此前新聞指出，亞馬遜原先計畫2020年底與2023年初裁掉大約10000名員工，第一批裁員主要集中在裝置與書籍組織，人力資源部門的工作人員也收到了離職的買斷方案（buyout offers）。