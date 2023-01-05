快訊

新竹棒球場開挖驚現廢電線傳遭滅證 原來是「他」移除

宋逸民教會風波不斷 牧師：凸顯權威濫用問題

Sony本田首款電動車Afeela亮相 採高通數位底盤、2026交車

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Sony和本田汽車合資成立的公司4日在拉斯維加斯CES發表電動車新品牌「Afeela」的原型車。歐新社
Sony和本田汽車合資成立的公司4日在拉斯維加斯CES發表電動車新品牌「Afeela」的原型車。歐新社

Sony本田汽車合資成立的電動車公司Sony Honda Mobility在4日發表電動車新品牌「Afeela」的原型車，目標2026年初推出，採用高通的數位底盤，力圖在由特斯拉稱霸、眾家爭鳴的電動車市場嶄露頭角。

Sony Honda Mobility會長水野泰秀在拉斯維加斯2023國際消費性電子展（CES）上介紹Afeela原型車，表示這款車將結合Sony和本田的專業技術，同時與高通和旗下擁有「要塞英雄」的遊戲開發大廠Epic Games合作5G聯網與娛樂功能。

水野泰秀說，Afeela將配備45個感測器，包括影像感測器、雷達和超聲波感測器，也將採用來自Epic Games的「虛幻引擎」3D創造工具。這款車的外觀充滿圓角設計，搭配亮黑車頂。

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）也現身CES演說，形容這是一款「以軟體為特色的車」。Sony表示，將讓Afeela車輛持續更新，艾蒙則說，高通的驍龍（Snapdragon）數位底盤將讓這款車能支援更新作業。

Sony Honda Mobility是在去年10月正式成立，承諾在2026年初於北美和日本市場交付其首款電動車。

這也象徵Sony這家消費性電子大廠嘗試在成長飛快的電動車市場中分一杯羹，把自家的內容整合到車上娛樂系統內，也善用Sony長期來在感測器領域的強項。

本田 Sony 電動車

延伸閱讀

2033年讓內燃機引擎徹底滅絕！Audi全球廠區定於2029年全數產製電動車

鴻海宣布與NVIDIA合作 共同開發自動駕駛電動車平台

vivo X90系列旗艦手機終於登台 僅搭載聯發科天璣9200處理器

不吃蘋果另找生路！良維如何只花3年 開進美國三大電動車新創？

相關新聞

Sony本田首款電動車Afeela亮相 採高通數位底盤、2026交車

Sony和本田汽車合資成立的電動車公司Sony Honda Mobility在4日發表電動車新品牌「Afeela」的原型...

日經：戴爾計劃2024年全面停用大陸製造晶片

日經新聞報導，美國電腦品牌業者戴爾（Dell）打算到2024年停止採用中國大陸製造的晶片，並通知供應商大幅減少其他「中國...

超車豐田！通用重奪銷售王 但美車市銷量盪十年谷底

通用汽車（GM）去年在美銷量超越豐田汽車（Toyota），重新奪回前年讓出的銷售冠軍寶座。整個車市而言，供應鏈問題持續攪...

裁員幅度高於原本 亞馬遜砍逾1萬8000人

零售巨擘亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）今天宣布將裁員1萬8000多人，理由是「不確定的經濟」和他們「在過去...

巴隆：分析師推薦5支科技股 台積電和特斯拉入列

根據巴隆周刊（Barron's）專欄作家金泰（Tae Kim），獨立研究機構New Street Research建議掌...

三星消費產品CEO預期 科技產品的需求一路低迷到年底

華爾街日報報導，三星電子副董事長兼共同執行長韓宗熙（Han Jong-hee）預期，由於高通膨、利率攀升和美元走強，銷售...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。