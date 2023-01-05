陸疫情拖累需求 國際油價開年頭二日重挫逾9% 金價上漲

國際原油一連二日重挫，中國疫情爆發給需求前景蒙上陰影。來自歐洲和亞洲尤其中國買盤強勁推動黃金上漲。基本金屬走低，分析師期待的中國企業補充庫存未能成為現實。

油價兩天下跌9%

國際油價周三下跌超過4美元，布蘭特原油在今年頭兩個交易日遭遇1991年來最大跌幅，受累於與全球經濟有關的需求疑慮和中國大陸的新冠病例激增。

布蘭特原油期貨結算價報每桶77.84美元，急跌4.26美元，或5.2%。美國西德州中級原油（WTI）收報每桶72.84美元，重挫4.09美元，或5.3%。

根據路孚特Eikon數據，今年前兩個交易日布蘭特累計下跌9.4%，為1991年1月以來開年頭兩日最大跌幅。

世界衛生組織（WHO）官員說，來自中國的數據顯示，雖然沒有發現新的新冠病毒變異，但大陸的數據並未準確反映當地情況，沒有充分反映住院人數和病亡人數。

美國供應管理協會（ISM）表示，12月美國製造業進一步萎縮，從11月的49.0連續兩個月下降至48.4，為2020年5月以來最弱讀數。

金價上漲

黃金價格周三走高，因為美國經濟數據好壞參半，且來自亞洲和歐洲的黃金買盤強勁。

金價周三擴大漲幅，觸及6月中以來的最高價位，受益於美元和美債殖利率回落。

現貨金價上漲0.7%至每英兩1,852.64美元，一度上漲多達1.4%，達到6月13日以來的最高價。美國黃金期貨也上漲了0.7%至1,858.40美元。

道明證券商品市場策略主管Bart Melek說：「我們正在研究通脹可能已經見頂的可能性，如果我們看到經濟數據證實了這一點......這將使黃金繼續上漲，並可能接近1,865美元。」

美元指數下跌0.3%，使黃金對海外投資者來說不那麼昂貴，而指標10年期美債殖利率當天也有所下滑。 更高的利率往往會對非孳息黃金造成壓力。

白銀跌0.9%至每英兩23.78美元，白金跌0.8%至1,075.76美元，而鈀金大漲4.5%至1,786.47美元。

基本金屬下跌

基本金屬價格下跌，中國的新冠感染浪潮繼續抑制需求，打擊了投資人對中國需求反彈的希望。

StoneX分析師Natalie Scott-Gray表示。金屬市場「關注的是中國基本面的現實情況，工廠可能在春節前關閉，看不到明顯的補充庫存」。

倫敦時間下午5:51，LME銅期貨下跌0.8%，結算價報每噸8,252美元。所有其他LME主要金屬都下跌，鋁下跌1.9%，鎳下跌4.3%。