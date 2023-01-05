台積電ADR追隨費半上漲3.1% 較台北交易溢價4.2%
台積電ADR周三上漲3.1%，收在76.32美元，較台北交易溢價擴大至4.2%。費城半導體指數收紅。
美國股市周三（4日）震盪收高，標普止步連二黑，投資人持續評估聯準會（Fed）上次會議紀錄的抗通膨決心、以及表現好壞參半的經濟數據。
道瓊工業指數上漲133.40點，漲幅0.4%，報33269.77點；標普500指數上漲28.83點，漲幅0.8%，報3852.97點；那斯達克綜合指數上漲71.78點，漲幅0.7%，報10458.76點；費城半導體指數上漲68.47點，漲幅2.7%，報2569.46點。
台灣加權股價指數昨天下跌24.99點，跌幅0.2%，收在14,199.13點，台積電跌0.8%收在449.5元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 98.46 +2.56 93.70 5.08
中華電 CHT 113.76 -0.51 113.50 0.23
台積電 TSM 468.18 +3.09 449.50 4.16
聯電 UMC 41.41 +2.12 41.05 0.87
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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