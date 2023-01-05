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台美貿易倡議 14日起在台談判
行政院經貿談判辦公室與美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）四日宣布，台美將於十四日至十七日就「台美廿一世紀貿易倡議」舉行談判回合，美方主談人為助理貿易代表麥卡廷，我方將由行政院經貿談判辦公室楊珍妮副總談判代表出席。
ＵＳＴＲ表示，這次談判由美國在台協會和台北駐美國台北經濟文化代表處主持，會議將於十四日至十七日在台北實體舉行。
行政院經貿談判辦公室說，「台美廿一世紀貿易倡議」目的在以具體方式深化台美雙邊經貿關係，共同應對未來的挑戰和機會。在議題方面，由於雙方工作階層仍就個別議題進行視訊討論，因此議程尚未完全確定。
ＵＳＴＲ說，去年十一月在紐約的會議為「概念性討論」，本月舉行的會議為「談判回合」。
ＵＳＴＲ表示，對台貿易談判遵守美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策。
美國與台灣去年六月一日宣布啟動廿一世紀貿易倡議，當月廿七日在華府舉行首場會議，去年八月十七日，美國宣布取得這項新倡議的貿易談判授權；去年十一月八日至九日在紐約舉行面對面概念性討論。ＵＳＴＲ宣布倡議時表示，「美國和台灣將運用美台廿一世紀貿易倡議，及現有與利害關係人的往來，促進深化重要的美台經貿關係，促進共享價值並應對共同挑戰和機會」。
台美廿一世紀貿易倡議涵蓋十一項領域，包括貿易便捷、監管行動、農業、反貪腐、支持中小企業貿易、自數位貿易獲益、促進以勞工為中心的貿易、支持環境和氣候行動、標準和技術規範、公營企業，與關切非市場政策的做法。
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