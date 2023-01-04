杜拜公布「D33」計畫 十年內經濟規模要增一倍

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
杜拜4日公布了一項32兆迪拉姆（8.7兆美元）的經濟計畫，藉以提升其作為全球金融中心的地位。美聯社
杜拜4日公布了一項32兆迪拉姆（8.7兆美元）的經濟計畫，藉以提升其作為全球金融中心的地位。美聯社

迪拜4日公布了一項雄心勃勃的計畫，目標是促進這個阿聯金融中心的對外貿易和投資，並使其經濟規模在2033年前「增加一倍」。

杜拜統治者賓拉希德在推文中公布了這項名為「D33」的杜拜經濟議程，目標總額是32兆迪拉姆（8.7兆美元）。這項計畫是「在未來十年內將杜拜的經濟規模擴大一倍，並鞏固其身為全球前三大城的地位」。這些目標將透過「100項轉型計畫」來實現。

這項新經濟議程還將杜拜的貿易夥伴名單增加400座城市，使未來十年的對外貿易額增長44%，達到25.6兆迪拉姆。賓拉希德說，杜拜的外國直接投資在十年內也將超過6,500億迪拉姆。

根據這項經濟計畫，杜拜正在尋求促進其製造業和物流業，未來十年政府支出將從十年前的5,120億迪拉姆增到7,000億迪拉姆。

杜拜透過了修法與放寬一些社會限制，以維持其對外國投資人和人才的吸引力，例如，今年初取消了對酒類課徵30%的稅。 去年，阿聯取消了禁止未婚伴侶同居的禁令，將工作日改為周一至週五。此外，還推出簽證，允許外國人在不需要擔保人的情況下工作、生活和求學。

另據彭博資訊報導，身為阿聯公國之一的杜拜，是中東的商業和金融中心。在面臨日益激烈的區域競爭之際，杜拜已在深化貿易路線並努力吸引全球企業進駐。

杜拜的經濟在2022年延續其疫情後的復甦，去年前九個月的年成長率為4.6%。 但在這項長期經濟成長計畫出爐之際，經濟學家預測全球前景黯淡。國際貨幣基金（IMF）預測，今年全球有三分之一的經濟將陷入衰退，美國、歐洲和中國同步放緩。

杜拜 金融中心

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