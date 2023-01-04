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美股早盤上漲、道瓊指數漲逾100點 市場靜待Fed會議記錄

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股4日早盤全面上漲，市場靜待Fed會議紀錄。路透
美股4日早盤全面上漲，市場靜待Fed會議紀錄。路透

美股三大指數4日開盤全面上漲，道瓊工業指數漲逾100點；投資人正在等待聯準會（Fed）上月決策會議的會議紀錄（台北時間5日凌晨3時公布），以尋找未來利率動向的蛛絲馬跡。

道瓊工業指數漲141.8點或0.4%、標普500指數漲0.6%、那斯達克指數漲0.57%。費城半導體指數漲近2.3%、台積電ADR漲1.9%。在交易員靜待Fed會議紀錄之際，美國10年期公債殖利率下跌逾11個基點。

萬達投資公司的資深市場分析師摩亞說，市場除了Fed的會議紀錄外，也密切關注預定6日公布的美國就業報告，「押注Fed今年就把利率政策轉向言之過早，這樣的環境不利於股市」。

個股方面，特斯拉股價擺脫前市大跌的陰影，4日早盤上漲2.7%。蘋果股價則漲1.4%。

指數 Fed 美國 美股 道瓊指數

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