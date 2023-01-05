銀行擁抱加密幣 官方示警

美國聯準會（Fed）、聯邦存款保險公司（FDIC）和貨幣監理局（OCC）等金融監管機關，3日首度針對加密貨幣發布聯合聲明，警告銀行業者涉入加密貨幣所伴隨的風險，並對各自監管的金融機構能否安全持有這些資產，表達懷疑。

聯合聲明指出，近來主要加密貨幣業者破產，促使監管機關在評估銀行業者提案參與加密貨幣市場時，抱持審慎態度，並且強調一些風險，包括詐欺與詐騙、市場波動、託管相關的法律不確定性、疲弱的風險管理與治理行為等，「重要的是，無法緩解或控制的加密資產領域相關風險，不能蔓延到銀行體系」。聲明說，根據經驗，發行或持有加密貨幣 「高度可能不符合安全和穩健的銀行營運」。

這些監管機關表示，加密貨幣相關活動、以及對加密資產曝險的商業模式，帶來「有重大的安全與穩健疑慮」，同時警告穩定幣在投資人被嚇壞時所面臨的擠兌風險，可能導致為穩定幣發行者持有現金準備的銀行業者，突然遭遇存款外流。

不過，這些機構並未宣布任何額外法規或進一步打壓加密貨幣產業，也未點名任何公司，只表示正持續評估銀行是否、以及要怎麼以足夠確保安全、穩健、消費者保護及法遵原則的方式，處理加密貨幣業務。