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經濟衰退 最有可能的結果

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

聯準會（Fed）將在4日（台灣5日凌晨3時）公布12月會議紀錄，投資人密切關注是否會出現更鷹派的訊息；Fed前主席葛林斯班（Alan Greenspan）表示，他不認為Fed會急於鬆綁貨幣政策，且隨著Fed收緊貨幣政策以遏制通膨，美國經濟衰退是「最有可能的結果」。

彭博資訊報導，葛林斯班指出，雖然最近兩個月的報告顯示消費者物價增速趨緩，但「我並不認為這構成讓Fed進行政策轉向，避免經濟陷入溫和衰退的理由」。為遏制40年來最嚴重的通膨，Fed去年大幅升息，還表示在任務完成之前會繼續收緊貨幣政策。葛林斯班說，薪資漲幅乃至就業仍需進一步走弱，才能使通膨回落不再是暫時性現象。他說：「我們可能處於通膨短暫降溫的時期，但我認為幅度不夠大且為時太晚。」

葛林斯班說，過早降息的風險在於，通膨「可能再次飆升，而我們又回到原點」，這恐怕讓Fed確保物價穩定的信譽受損。

他說：「光是考量這個理由，我就認為Fed不會急於鬆綁貨幣政策，除非他們認為有絕對的必要性，例如要防止金融市場失靈。」

葛林斯班同時表示，金融市場、乃至整個世界最該擔心的黑天鵝事件是，中國大陸和台灣之間爆發某種衝突。大陸國家主席習近平逐步鞏固權力，基本上讓自己成為終身領導人。他總是非常坦率地表現出最終要統一台灣的意圖，藉此留下更完整的政治遺產。

Fed 通膨 經濟衰退

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