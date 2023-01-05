全球能源價格飆漲讓石油業者大發利市，卻令平民百姓苦不堪言，促使歐美及亞洲國家計劃向油商開徵暴利稅，但各國腳步不一，印度正調高已實施半年的暴利稅，而美國則還在努力克服立法課稅障礙。

路透報導，印度2日頒布政府命令，將原油暴利稅從每公噸1,700盧比調漲至2,100盧比（25.38美元）；柴油出口暴利稅也從每公升5盧比上調至7.5盧比，航空燃油暴利稅從每公升1.5盧比提高到4.5盧比，新規於3日生效。

印度是全球最大石油消費國及進口國，一直以遠低於西方設定每桶60美元上限的價碼，從俄國買進大量原油。在民營煉油廠轉向海外市場尋求更高獲利後，莫迪政府去年7月向油商開徵暴利稅，並徵收汽油、柴油及航空燃油出口稅。

反觀美國腳步蹣跚。美國總統拜登去年11月指責油商賺取「戰爭暴利」，要求能源公司透過擴產和提高煉油能力，為消費者、社會和國家利益行動，否則將對這些公司課更高的稅，以補貼受能源價格高漲所苦的消費者。

但要開徵暴利稅，拜登需要國會的支持，而眾議院現由共和黨控制，民主黨人數僅在參院微幅勝出，重重障礙使該提案通過的機會不大。