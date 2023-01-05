微軟搜尋引擎 聊天AI助攻

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

知情人士透露，微軟公司正準備將OpenAI的聊天機器人ChatGPT納入自家的Bing搜尋引擎，希望吸引網路用戶從競爭同業Google轉往採用人工智慧（AI）技術的新版Bing。

消息人士說，微軟正押注，透過更多的對話以及提供超連結，並針對用戶搜尋提問提出具有上下文脈絡的回覆，吸引更多用戶使用該公司的搜尋引擎。

微軟的搜尋引擎可能會在未來幾個月內新增該功能，但仍在評估ChatGPT的精準性與能被整合入Bing搜尋引擎的速度。

知情人士說，Bing搜尋引擎嘗試利用ChatGPT已長達數月。目前，Bing的市占率遠遠小於市場霸主Google。

AI研究機構OpenAI是在去年11月公開推出ChatGPT進行測試，該機構先前獲得微軟投資10億美元。這個聊天機器人能說出從雞尾酒配方到幾可亂真的學術論文，突然爆紅。這項AI服務具有可將公開可得資料進行濃縮摘要的能力，讓它有望成為Google搜尋引擎和一連串搜尋連結的可靠替代工具。

紐約時報報導，Google執行長皮伽已動員研究團隊因應ChatGPT，形容情勢是「紅色警戒」威脅。

搜尋引擎 AI 紐約時報

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