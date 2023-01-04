快訊

Fed會議紀錄僅給美股暖場 真正壓軸戲在後頭

台南民宅變電箱失火！5人一度受困頂樓 20歲男氣喘送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Fed會議紀錄僅給美股暖場 真正壓軸戲在後頭

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國即將公布一系列就業數據，美股可能隨之起舞。路透
美國即將公布一系列就業數據，美股可能隨之起舞。路透

美國聯準會（Fed）12月會議紀錄將於台北時間5日凌晨3時發布，也許字裡行間會露出一些令股市為之一振的蛛絲馬跡，但興奮氣氛延續到本周末的機率不大。

巴隆周刊（Barron's）報導，Fed主席鮑爾在12月貨幣決策會後記者會上的發言「鷹」味濃烈，粉碎華爾街對「耶誕行情」的希望。現在，市場人士將逐字逐句檢視這份會議紀錄的內容，查看負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）當時的討論，是否真的與鮑爾的「鷹」調吻合。

如果會議紀錄措詞沒那麼「鷹」，與鮑爾強硬的發言有所出入，美股可能報以漲聲。

Fed正放緩升息步調，12月升息幅度縮小至2碼（0.5個百分點），一般預料2月會議可能只升1碼。現在市場關注的問題是：升息何時喊卡？

縱使這份會議紀錄布滿線索，指引Fed未來政策走向最明確的指標，仍然是美國經濟有多穩健。

據巴隆分析，Fed特別聚焦於兩個必要條件：通膨明確趨緩和勞動市場降溫。在貨幣政策正式「轉鴿」前，Fed必須先看到通膨壓力減輕，以及就業市場轉弱。當然，也有一種可能，即通膨雖降下來但就業市場仍強，在那種情況下，Fed必須權衡維持緊縮政策的利弊得失。

本周美國將密集公布一系列勞動市場數據，包括職缺數和ADP民間就業報告，最後在6日（周五）公布壓軸的12月非農就業報告。

截至目前為止這些數據都很強，但若出現轉弱跡象，可能引起股市一陣歡呼，投資人可能解讀這是Fed「轉鴿」時點將比預期早的訊號。然而，如果就業數據續強，不見缺工問題改善或工資增速減緩的跡象，股市可能下挫。

Fed 通膨 美國

延伸閱讀

潤泰集團市值 去年逆勢小增

「大賣空」本尊：不管怎麼看 美國就是已陷衰退

NBA／記恨大兒子被交易！ 老鮑爾：小鮑爾絕不可能去湖人

經濟日報社論／鮑爾堅持鷹派 不和稀泥

相關新聞

美國高通膨何時了？克魯曼：「足球賽理論」非唯一解方

美國高通膨問題何時了？這個辯論話題已延燒至少兩年，迄今尚無定論。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼以「足球賽理論」說明，...

三個「已知的未知」威脅全球經濟 智庫示警1點避免硬著陸

2023年世界經濟面臨許多挑戰，包括世界經濟能否挺得住主要央行連番升息的壓力，全球金融市場是否會不堪萬一經濟衰退的打擊而...

怎麼看2023年？神準分析師：美股漲幅二位數、貝佐斯重掌亞馬遜

財經網站MarketWatch報導，2021年底對美股來年走勢預測神準的Ritholtz Wealth Manageme...

Fed會議紀錄僅給美股暖場 真正壓軸戲在後頭

美國聯準會（Fed）12月會議紀錄將於台北時間5日凌晨3時發布，也許字裡行間會露出一些令股市為之一振的蛛絲馬跡，但興奮氣...

土耳其通膨降溫 選前利多增開支仍不利經濟前景

土耳其去年12月通貨膨脹率急劇下降，這或許有助總統厄多安競選連任，但不太可能使面臨生活成本危機的家庭緩解困頓；通膨放緩也...

Google控印度反壟斷機構「複製貼上歐盟調查」 法院今開庭

印度反壟斷監管機構「競爭委員會」去年10月認定Android系統非法壟斷市場，Google指控競爭委員會未確實調查，提出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。