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「女股神」：特斯拉續航力特強 五年內股價衝1,500美元

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
有「女股神」之稱的方舟創新ETF操盤手伍德，十分看好電動車大廠特斯拉的展望，儘管該股近來已大跌亦然。圖／路透
有「女股神」之稱的方舟創新ETF操盤手伍德，十分看好電動車大廠特斯拉的展望，儘管該股近來已大跌亦然。圖／路透

美國電動車大廠特斯2022年股價崩跌65%，眾多投資人不堪虧損四散奔逃，擔心電動車賣得不好，又憂慮執行長馬斯克收購推特害他「握著方向盤打瞌睡」。然而，有「女股神」之稱的伍德（Cathie Wood）可不這麼想。

巴隆周刊（Barron's）報導，過去三個月來，特斯拉股價就跌掉55%，伍德操盤的方舟創新ETF（代碼ARKK）卻持續加碼買進特斯拉股票。隨著市值大幅蒸發，特斯拉這檔股票在該基金的比重已從去年10月的10%減為7%，反映排名落居第三，僅次於Zoom（代碼ZM）和Exact Sciences（代碼EXAS）。

伍德在新年前夕接受訪問，當時特斯拉第4季交車量不如預期的消息尚未發布。她受訪時表示，特斯拉股價在未來五年內上看1,500美元，並認為這檔股票馬力十足，漲勢還可再跑千百里。

在上季交車量不如預期的利空衝擊下，特斯拉3日股價大跌12%，收在108.1美元。

為什麼對特斯拉前景這麼有信心？伍德表示，馬斯克對推特的管理方式有爭議性，可能疏離一些電動車買家，但那些聲譽問題跟特斯拉在製造、技術和原物料方面掌握的優勢相比，算是小事。

伍德預期，未來數年期間，特斯拉將能夠調降Model 3售價，從目前的大約4.5萬美元降到2.5萬美元，還有豐厚的利潤可圖。

此外，特斯拉也比其他任一車廠能製造便宜甚多的電池，「那也是一項巨大的競爭優勢」。

伍德說：「我認為，有些人（看著收購推特的連續劇）現在不願買他的車，但如果他在成本方面如我們預期那麼做，會有許多人以經濟考量當作指引。更好的車，更強的經濟利益。」

她並預期，特斯拉將在2024年之前，在全美各地推出全自動計程車，並且在那塊市場「鯨吞市占率」，因為其他競爭對手的進度較緩慢。她認為，計程車生意會比特斯拉今日的核心事業更有賺頭，「自駕計程車利潤率超過820%，加上電動車的利潤率，估計在25-30%，這家公司的毛利率超過60%。」

伍德說：「沒人把那些計入他們的模型。唯獨我們方舟。」

方舟創新基金在2020年3月至2021年2月期間漲了超過三倍，但2022年跌幅逾60%，據晨星（Morningstar）資料績效幾乎在同類基金中墊底。不過，伍德仍不為所動，堅持押注於幾檔高風險的高成長股，包括特斯拉。

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