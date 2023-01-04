2023年通膨重擊經濟 專家：可望軟著陸

2023年通膨狀況仍會持續蔓延！經濟學家指出，2023年中國疫情再起，重創該國經濟動能；俄烏戰爭僵持的狀況，將使國際能源價格仍居高不下，都造成全球市場的隱憂。但也有專家指出，目前已看到美國就業率高、實質薪資上漲的狀況，意味著面對通膨衝擊，未來經濟有望軟著陸。

通膨狀況難遏止

《富比士》報導，2022年歷經新冠肺炎造成供應鏈斷鏈、俄烏戰爭推升國際能源價格飆漲，通膨仍是今年國際經濟的首要問題。經濟學家預測，雖然通膨率不會像今年如此誇張，但物價還是會繼續升高，對全球民眾都造成沉重的負擔。

面對嚴峻的通膨狀況，也使得各國央行調升利率，世界各地央行升息的次數加總已超過了300次，盼能藉此抑制通膨的狀況。然而，經濟學家分析，「這就像把發燒病人放進冰水降溫裡面」，升息無法解決國際物資短缺的現實，更造成未AA來經濟衰退的風險。

此外，《CNN》報導，隨著國際央行升息，投資者開始避免投資風險，將擴大投資避險資產。其中，受損最慘的就是加密貨幣，必特幣的幣值自2022年以來已經下跌了超過64%，加上加密貨幣交易平台FTX破產的消息，導致投資者對該市場失去信心。

就業率、薪資表現佳

但部分財經專家指出，儘管2023年會遇上一波經濟衰退，但國際很有可能達成「軟著陸」的目標，尤其是作為世界經濟龍頭的美國有著幾個樂觀的表現，如「就業市場熱絡」，相較2020年春季美國失業率達到15%，去年11月美國新增了超過26萬的職缺，使許多勞動力重新投入市場，該國失業率更降到低點，僅3.7%。

此外，美國實際工資一直在增長，意味著該國國內消費者的消費動能是在增強的，能促進國內的內需產能。且美聯儲官員也已表示，準備在冬末或春初暫停對抗通脹的行動，利率有望停止上升。

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