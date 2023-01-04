路透：台幣上半年偏弱 下半年見2字頭？要看外資與台股

路透報導，台灣股、匯市在經歷虎年「虎頭蛇尾」行情後，邁入兔年，台幣匯率能否揚眉「兔」氣？分析師和交易員認為，台幣上半年匯率會在相對低點，接下來要關注外資和台股動向，如果外資重回買超台股，下半年台幣匯率有望再現「2字頭」。

台幣匯率去年重貶近10%、台股更是重摔逾22%，受通膨飆高、俄烏戰爭、聯準會激進升息與外資瘋狂撤離等不利因素影響。路透報導，展望2023年，市場人士表示，台幣雖有機會升破30元大關，但不是趨勢，且不易再看到前兩年一路暴衝的走勢。

一家大型投顧的分析師表示，「今年台幣決定點又回到台股身上，外資進出主導台幣和台股趨勢」，去年外資大賣超台股、疫情及地緣政治等最危險的時刻已經過去，加上升息趨勢放緩，台幣最低點就在32元，最高有機會看到2字頭。

他分析，台幣有望重現「2字頭」主因是美元利率已接近高檔，市場氣氛由關注通膨轉為觀察景氣，通膨若見高點往下、實質利率轉正，降息預期心理將伴隨而來，台幣即有機會勁升；另外，外資連三年賣超台股約2.3兆台幣，今年有望回頭買台股，預估匯入力道應相當強勁，激勵台幣走揚。他說，明年台灣和美國即進入選舉年，台、美都不希望受地緣政治等非經濟性因素干預，台幣和台股將回歸基本面及資金面。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，台美利差因素自去年10月起開始淡化，尤其是聯準會11、12月升息後，台灣各銀行美元存款利率未同幅度調高，目前美元一年期定存利率約在3.75%，與美國聯邦資金利率4.25%至4.50%有一段差距，顯示大部分銀行開始思考聯準會升息接近尾聲，利差也開始往下。

林啟超說，台幣與台股應是亦步亦趨，第1季台幣偏弱勢，受春節及大陸疫情等因素干擾，元月出口不會好，台幣也將偏弱，再加上企業下修獲利可能拖累全球股市回檔，股市本益比預料處在低檔，台股和台幣將跟隨國際股市拉回。但他說，第2季全球經濟有機會落底，估聯準會3月或5月應是最後一次升息，美元轉弱效應已發酵，聯準會若停止升息，台幣就會「稍微強一下」，接著若全球股市出現反彈行情，不排除激勵台股強彈，「台幣有機會升破30元整數大關」。

不過，一家大型公股商銀高層主管認為，由於台美利差仍大、台灣經濟成長表現可能不佳，即使有外資匯入且出口大於進口，但出口商和傳統產業還在消化庫存，台幣大幅升值機率較小，今年應是呈偏弱格局，比較難見到2字頭，「台幣雖然不是整個亞洲最弱的貨幣，但也不會太強」。