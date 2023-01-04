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目標扳倒Google？微軟要靠暴紅聊天機器人衝刺搜尋引擎

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
微軟公司傳出準備將OpenAI的聊天機器人ChatGPT納入旗下Bing搜尋引擎。路透／NURPHOTO
微軟公司傳出準備將OpenAI的聊天機器人ChatGPT納入旗下Bing搜尋引擎。路透／NURPHOTO

知情人士透露，微軟公司正準備將OpenAI的聊天機器人ChatGPT納入自家的Bing搜尋引擎，希望吸引網路用戶從競爭同業Google轉往採用人工智慧（AI）技術的新版Bing。

消息人士說，微軟正押注更多的對話，以及不只是提供超連結，而是針對用戶搜尋提問提出具有上下文脈絡的回覆，將贏得更多搜尋引擎使用者。

微軟的搜尋引擎可能會在未來幾個月內新增該功能，但仍在評估ChatGPT的精準性與能被整合入Bing搜尋引擎的速度。消息人士表示，初期可能只會針對一小群使用者族群嘗試推出。

知情人士說，Bing搜尋引擎嘗試利用ChatGPT已長達數月。微軟這項計畫最早是被科技資訊網站The Information揭露。目前，Bing的市占率遠遠小於市場霸主Google。

AI研究機構OpenAI是在去年11月公開推出ChatGPT進行測試，該機構先前獲得微軟投資10億美元。這個聊天機器人能說出從雞尾酒配方到幾可亂真的學術論文，突然爆紅。雖然這項AI服務會靠著帶有權威的口吻自信地提供錯誤的資訊，但一些分析人士與專家指出，它具有可將公開可得資料進行濃縮摘要的能力，讓它有望成為Google搜尋引擎和一連串搜尋連結的可靠替代工具。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）上月推文說，ChatGPT非常受限，但足以產生會誤導人的厲害印象，「現在要依靠它進行重要的事會是個錯誤，這只是預告進展，在穩健和真實性方面，仍有大量的工作待做」。

Google的員工在上月向執行長皮伽（Sundar Pichai）與AI研究總監迪恩（Jeff Dean）問到ChatGPT對Google帶來的威脅性。此前根據CNBC報導，兩位主管透露，Google一直投入研發類似的技術，即對話應用語言模型（LaMDA）LaMDA，但面臨任何錯誤或失誤帶來的聲譽風險。紐約時報則報導，皮伽與其他主管已經動員研究團隊因應ChatGPT，形容情勢是「紅色警戒」威脅。

微軟不願對上述報導置評。OpenAI則未回覆置評請求。

AI 搜尋引擎 紐約時報

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