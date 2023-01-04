葛林斯班：台海爆發衝突是最該擔心的黑天鵝事件

聯準會（Fed）前主席葛林斯班（Alan Greenspan）認為，金融市場、乃至整個世界最該擔心的黑天鵝事件是，中國大陸和台灣之間爆發某種衝突。

現為顧問資本管理公司（ACM）高級經濟顧問的葛林斯班，在該公司網站3日以問答方式談論最新經濟情勢，其中一題談到未來可能爆發什麼難以預測、但衝擊巨大的黑天鵝事件，他認為是兩岸可能爆發某種衝突。

葛林斯班說，他在先前的一篇文章中說，在不利的人口結構趨勢下，中國大陸的經濟影響力可能已達到顛峰一段時間。一直以來，大陸國家主席習近平逐步鞏固權力，基本上讓自己成為終身領導人。他總是非常坦率地表現出最終要統一台灣的意圖，而他可能開始覺得機會的窗口正在關閉。

葛林斯班表示，他敢打賭，如果習近平不這麼做，他會認為他留給後人的東西有瑕疵。台灣則不願默許他的計畫，因此在不久的將來兩岸爆發某種衝突的條件是存在的。他說：「由於目前流經該地區的全球貿易量之大，以及我們倚賴台灣企業所生產的半導體數量之多，任何衝突都可能是一場噩夢。」