2022年...海外科技類公司掀起裁員潮

集微網消息，據《華爾街日報》1月3日報導，一位數據追蹤者稱，自2020年疫情震驚全球經濟以來，各行各業的技術趨動型公司一直在以最快的速度裁員。

根據Layoffs.fyi的估計，2022年，處於低迷狀態的科技行業的雇主總共裁員超過150000人。根據網站上整理的數據，2020年3月至12月的裁員人數約為80000人，以及2021年全年裁員人數為15000人。

該統計數據由舊金山互聯網企業家Roger Lee創建，他在疫情爆發後推出了「追蹤器」：「作為一個附帶項目，旨在提高人們對所有這些技術裁員的認識，希望幫助被裁員員工找到下家。」

估計包括大型雇主，如Facebook母公司Meta Platforms（11月宣佈裁員超過11,000人）和亞馬遜（可能裁員約10000人），以及美國和國外的小型企業。

這些數字是粗略估計，並未涵蓋所有裁員，但反映了許多大型科技公司正在上縯的趨勢。

多年來，許多科技公司在收入強勁增長和股價上漲的情況下積極增加員工。

在疫情期間，隨著個人和公司依靠技術來幫助度過封鎖和其他與疫情相關的中斷，招聘速度加快。現在，隨著科技產品支出放緩和數字廣告前景黯淡，同樣的企業正在裁員、凍結招聘和削減成本。科技招聘的回落發生在更廣泛的勞動力市場顯示出彈性跡象的時候。科技公司裁員的消息與政府月度報告顯示美國整體就業人數保持穩定增長之間明顯脫節的原因有幾個——其中一個原因是許多下崗的科技工人正在迅速找到新工作。

根據Zip Recruiter對新員工的一項調查，在科技公司裁員或解雇後最近雇用的員工中，約有 79%在之後的三個月內找到了新工作。

根據Layoffs.fyi的數據，在疫情的第一年，科技雇主宣佈從3月到12月裁員80000多人。

2021年，該網站追蹤到的科技公司裁員人數要少得多。

然後在2022年，由於利率上升和經濟降溫跡象，科技公司裁員超過150000人。

消費和零售是2022年科技行業受災最嚴重的兩個部分，合計裁員約40000人。Facebook母公司Meta Platforms約佔消費者群體裁員的一半，而亞馬遜約佔零售業務裁員的一半。

到2022年，將近100家與醫療保健相關的科技公司裁員約11000人。

當學校關閉和在線學習傳播時，許多教育科技公司在疫情早期發展起來。2022年，教育科技雇主宣佈裁員8000多人。

由於旅行限製，與旅行相關的科技公司在2020年受到裁員的沉重打擊。2022年，旅遊是失業最少的領域之一。

這些數字是粗略估計，並未涵蓋所有裁員，但反映了許多大型科技公司正在出現的趨勢。多年來，許多科技公司在收入強勁增長和股價上漲的情況下積極增加員工。在疫情期間，隨著個人和公司依靠技術來幫助度過封鎖和其他與疫情相關的中斷，招聘速度加快。現在，隨著科技產品支出放緩和數字廣告前景黯淡，同樣的企業正在裁員、凍結招聘和削減成本。