2022年科技行業全年裁員估超15萬人 是2021年的10倍！

集微網消息，據華爾街日報報導，根據Layoffs.fyi的估計，2022年處於低迷狀態的科技行業的雇主總共裁員超過150,000人，約為2021年裁員人數的10倍。

報導稱，自2020年新冠疫情大流行影響全球經濟以來，各行各業的技術趨動型公司一直在以最快的速度裁員。Layoffs.fyi網站上的數據顯示，2020年3月至12月的裁員人數約為80968人，2021年全年裁員人數為15023人，2022年這一人數達到了152366。這些數字是粗略估計，並未涵蓋所有裁員，但反映了許多大型科技公司正在上演的裁員趨勢。

據悉，消費和零售是2022年科技行業受災最嚴重的兩個部分，合計裁員約40,000人。Facebook母公司Meta Platforms約佔消費者群體裁員的一半，而亞馬遜約佔零售業務裁員的一半。

此外今年6月份，特斯拉首席執行官馬斯克在給所有員工的電子郵件中寫道，該公司正在削減10%的受薪工人。10月份，微軟確認解雇了不到1%的員工，根據Axios的一份報告，此次裁員影響了不到1000人。