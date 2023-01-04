疫情衝擊財力 中國大陸可能暫停對晶片業的大規模投資

彭博資訊報導，由於席捲中國大陸的新冠疫情給經濟和財政帶來壓力，北京將暫緩衝刺晶片業發展以與美國抗衡的大規模投資。

知情人士透露，高層官員正在討論如何取消代價高昂的補貼政策，這些補貼迄今收效甚微，還助長腐敗和美國的制裁。根據知情人士，雖然部分官員仍希望繼續推動規模高達人民幣1兆元（1,450億美元）的激勵計畫，但其他決策者已經對靠投資主導的發展方式失去興趣。

因事涉敏感內容而要求匿名的人士表示，官員正在尋求其他方法來扶持本土晶片製造商，例如降低半導體材料的成本。但到底考慮了哪些政策，或者最終是否真的會放棄投資主導的路徑，還不明朗。當局仍有可能調配其他領域的資源，「輸血」給晶片業。

此事標誌，對於被認為是挑戰美國主導地位、保障中國軍事能力的晶片業，北京的態度發生了變化。經濟動盪大幅削弱大陸財力，除重挫發展半導體業的雄心外，也可能波及從環境保護到國防其他領域的支出。