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強迫捐獻擴堂？宋逸民：按教友心意 沒拿任何一毛錢

先有大摩重申700元目標價 這基金也認同台積電可漲50%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Pellas 基金管理公司以三個指標看好台積電股價有上漲實力。路透
Pellas 基金管理公司以三個指標看好台積電股價有上漲實力。路透

費城半導體指數開年繼續下跌，但華爾街近來紛紛呼籲投資人長遠看待半導體股，尤其台積電（2330）已成為頻頻點名的標的。

Pellas 基金管理公司董事總經理 Steven Glass 告訴 CNBC，台積電在提升股東權益報酬率（ROE）的表現優異。Glass 指出，從規劃的資本支出來看，台積電目前價位非常誘人，自由現金流收益率（市值÷ 自由現金流）在5%至7%。此外，Glass看好台積電未來五年營收可望持續呈現兩位數成長。

他表示，這些指標都已超過他們成長評價模型，台積電股價可望有五成的上漲空間。

台積電今天股價變動不大，報453元。以上漲五成來算，未來可漲到680元。

Glass表示 ，除台積電外，他們也投資艾司摩爾（ASML），「擁有這兩家公司，等於擁有這產業最佳的兩家公司，地位無可質疑。少了他們就沒有iPhone、沒有特斯拉、沒有AWS，科技就沒有未來」。

摩根士丹利去年底在報告中也將台積電列為首選，目標價上看700元，等於有55%的上漲空間。摩根士丹利看好台積電掌握穩健的定價能力，長期獲利前景極有潛力。

美銀上個月也看好台積電市占率將繼續擴大。美銀認為，半導體業必須大舉投資以滿足未來成長，但「投資效益」會遞減，「可能發生的一種情境是，未來投資會愈來愈不划算，像台積電晶圓代工的需求勢必增加」。

彭博統計40位追蹤台積電的分析師顯示，有37人建議「買進」，未來1年目標價約為615元。

台積電 半導體 摩根

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