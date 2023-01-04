先有大摩重申700元目標價 這基金也認同台積電可漲50%
費城半導體指數開年繼續下跌，但華爾街近來紛紛呼籲投資人長遠看待半導體股，尤其台積電（2330）已成為頻頻點名的標的。
Pellas 基金管理公司董事總經理 Steven Glass 告訴 CNBC，台積電在提升股東權益報酬率（ROE）的表現優異。Glass 指出，從規劃的資本支出來看，台積電目前價位非常誘人，自由現金流收益率（市值÷ 自由現金流）在5%至7%。此外，Glass看好台積電未來五年營收可望持續呈現兩位數成長。
他表示，這些指標都已超過他們成長評價模型，台積電股價可望有五成的上漲空間。
台積電今天股價變動不大，報453元。以上漲五成來算，未來可漲到680元。
Glass表示 ，除台積電外，他們也投資艾司摩爾（ASML），「擁有這兩家公司，等於擁有這產業最佳的兩家公司，地位無可質疑。少了他們就沒有iPhone、沒有特斯拉、沒有AWS，科技就沒有未來」。
摩根士丹利去年底在報告中也將台積電列為首選，目標價上看700元，等於有55%的上漲空間。摩根士丹利看好台積電掌握穩健的定價能力，長期獲利前景極有潛力。
美銀上個月也看好台積電市占率將繼續擴大。美銀認為，半導體業必須大舉投資以滿足未來成長，但「投資效益」會遞減，「可能發生的一種情境是，未來投資會愈來愈不划算，像台積電晶圓代工的需求勢必增加」。
彭博統計40位追蹤台積電的分析師顯示，有37人建議「買進」，未來1年目標價約為615元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言