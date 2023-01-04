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在車上玩3A大作！輝達雲端遊戲服務將結合車載系統

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
輝達（Nvidia）宣布，旗下雲端遊戲服務GeForce Now將結合車用系統，第一批合作客戶將是NVIDIA DRIVE生態系成員的現代汽車、比亞迪、Volvo旗下電動車品牌Polestar。圖片擷自輝達官網
輝達（Nvidia）宣布，旗下雲端遊戲服務GeForce Now將結合車用系統，第一批合作客戶將是NVIDIA DRIVE生態系成員的現代汽車、比亞迪、Volvo旗下電動車品牌Polestar。圖片擷自輝達官網

輝達（Nvidia）宣布，旗下雲端遊戲服務GeForce Now將結合車用系統，不需特殊配備，便能用串流的方式，讓車上乘客享有優質的遊戲體驗，第一批合作客戶將是NVIDIA DRIVE生態系成員的現代汽車、比亞迪、Volvo旗下電動車品牌Polestar。

輝達在3日發布的新聞稿中說，GeForce Now將「把即時、完整的PC遊戲體驗，串流到軟體定義的車子」。這個雲端遊戲服務有助「充電、乘車的時間更加充實，坐在前座的人在停車時便能玩串流遊戲，後座的乘客若能取得螢幕也能玩」。

用戶將遊戲搖桿插入車用資訊娛樂系統（輝達僅說基於安卓或內建網路瀏覽器的系統，未提供此舉所需的更多技術規格細節），便能從GeForce Now選單中挑選超過1,000款遊戲，例如「巫師3：狂獵」、「電馭叛客2077」等3A大作，以及要塞英雄（Fortnite）。

如今車載資訊娛樂系統功能愈來愈強、較大的車用顯示器日益普及，都提高了在車上玩遊戲大作的可行性。雖然部分汽車製造商並未全心投入遊戲，例如寶馬（BMW）和AirConsole建立的合作關係，但包含特斯拉在內的其他車廠愈來愈認真看待車載娛樂結合大型遊戲的前景。特斯拉2019年推出Tesla Arcade，近期更新增對Steam平台的訪問權限，不過該服務僅限於旗下較新的車款。

隨著輝達宣布此一消息，在車上玩3A大作在不久的將來應該會變得更加普遍。輝達本身也持續改善GeForce Now，例如去年8月宣布，透過Chrome和Edge瀏覽器開啟服務，用戶也能享有螢幕解析度1440p、幀率120 fps的遊戲品質。

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