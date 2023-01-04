原油和銅價走低 金價漲至6個月高點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際油價周二在震盪交投中急挫逾4%，受累於中國大陸經濟數據疲軟、經濟前景黯淡和美元走強。銅價也隨美元走強而下跌，金價則隨美國公債殖利率下跌而走強。以下是整理自路透和彭博的商品行情：

油價下跌

3月交割的布蘭特原油期貨下跌3.81美元，跌幅4.4%，至每桶82.10美元，創逾三個月來最大單日跌幅。美國西德州中級原油（WTI）下跌3.33美元，至每桶76.93美元，下跌4.1%，為逾一個月來最大單日跌幅。兩大指標合約在盤初均曾上漲1美元。

瑞穗銀行(Mizuho)分析師Robert Yawger說：「現在有很多讓人擔心的理由--擔憂中國大陸新冠疫情和可預見的未來出現經濟衰退，給市場帶來壓力。」

中國政府提高了2023年第一批成品油的出口配額。交易商將這歸因於對國內需求不佳的預期，中國仍苦於應付一波波疫情。

財新/Markit製造業採購經理人指數(PMI)從11月的49.4降至12月的49.0。該指數連續五個月保持在景氣榮枯線50點以下。

美元指數創下逾兩周以來最大單日漲幅。美元走強會壓制石油需求，以美元計價的大宗商品對其他貨幣的持有者來說變得更加昂貴。

銅價新年頭一個交易日下跌

隨著美元反彈，銅價新年頭一個交易日出現下跌，投資人正評估中國大陸疲軟的經濟數據以及實施更多刺激措施的可能性。

倫敦金屬交易所(LME)指標鎳期貨一度跳漲逾6%，至每噸31,975美元，為三周多以來最高，因市場預計投資人將不得不買回將於1月到期的大量空頭部位。

鎳期貨上漲3.3%，報每噸31,055美元，銅期貨跌0.6%，報每噸8,319美元。其他金屬漲跌互見，其中鋁價下跌，而鋅價和錫價上漲。

黃金價格漲至6個月高點

由於美國公債殖利率下跌，提升了黃金的吸引力，金價升至6個月高點。

黃金價格一度上漲1.4%，延續了之前兩個月的上漲趨勢。

交易員正在密切關注本周的美國就業數據，希望從中發現薪資壓力緩解的線索。

截至美東時間下午4:26，現貨黃金上漲0.8%至每英兩1,839.14美元。紐約商品交易所2月黃金期貨上漲1.1%，收於1,846.10美元。

白銀和白金上漲，鈀金下跌。

經濟衰退 金價 美國

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