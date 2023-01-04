蘋果市值跌破2兆美元 一年來蒸發1兆美元

蘋果公司股價近期持續下跌，公司市值已跌破2兆美元，成為科技股暴跌潮中最新一家受害者。

蘋果股價周二（3日）收盤重挫逾3.7%至每股125.07美元，自12月來已重挫逾15%，投資人擔心iPhone在重要年終購物季中的供應情況，而且在利率走高之際失去信心。股價大跌導致蘋果公司市值降至1.99兆元，同時失去最後一家守住2兆美元市值企業的頭銜。此前，微軟和石油巨擘沙烏地阿拉伯國家石油公司在2022年跌出2兆美元俱樂部。

這也顯示蘋果失去市場的青睞。這檔股票在過去一年表現勝過大盤標普500指數，然而近幾周來持續大跌，反映投資人擔心在中國大陸的iPhone生產問題將衝擊該產品的年終旺季銷售業績。

僅在一年前，標普500指數創歷史新高，蘋果市值一度突破3兆美元。

美國四大科技與網路公司在2022年市值合計蒸發逾3兆美元，因通膨竄升且營收成長減緩，逆轉在新冠疫情期間營收激增的榮景。蘋果公司股價在12月重挫12%，寫下2019年5月來最糟單月表現，跌幅也比那斯達克100指數同期間的9%跌幅更重。

蘋果一直面臨大陸實施新冠防疫封鎖措施導致的供應鏈受擾問題，不過這些問題已有所緩解。蘋果的代工組裝業者鴻海已經讓位於鄭州的全球最大iPhone組裝廠產能回到預期高峰產能的約九成。

然而，蘋果另一家供應商日本村田製作所上月增添悲觀看法，表示預期蘋果將在未來數月減少iPhone 14的生產計畫。iPhone占蘋果約五成的營收。

村田製作所社長中島規巨受訪時表示：「從店裡可得的手機來判斷，我預期會發生下修情況。我希望不會下修得太深。」

日經新聞周一也報導，由於需求疲軟，蘋果已通知幾家供應商減少AirPods、Apple Watch和MacBook等部分產品的零組件生產。

蘋果幾周後將公布最新的財報。上季涵蓋最重要的銷售旺季，分析師原先預期蘋果上季營收將再創新高，但現在預期營收略微下滑至1,229億美元。