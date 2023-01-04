台積電ADR跌0.6% 較台北交易溢價0.4% 費半收黑

美國矽谷裁員潮下， 科技業職場正加速掀起「人才大遷徙」。具備數位技能的工作者或許不愁將來沒頭路，因為其他主流產業紛紛敞開大門，包括醫療、金融與零售業都急需科技人才。招聘人員透露，這些產業的求職市場正經歷難得榮景，而最吸引這些工程師們投履歷的企業往往具備兩種要素：穩定感與未來性。...

2023-01-04 08:00