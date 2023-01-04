台積電ADR跌0.6% 較台北交易溢價0.4% 費半收黑

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

台積電ADR周二下跌0.6%，收在74.03美元，較台北交易溢價0.4%。費城半導體指數收黑。

美股周二（3日）收跌，主要是特斯拉和蘋果公司都發出需求趨緩的訊號，引發市場對成長股和美國經濟前景的擔憂。

道瓊工業指數小跌10.88點，報33136.37點；標普500指數下跌15.36點，跌幅0.4%，收在3824.14點；那斯達克綜合指數下跌79.50點，跌幅0.8%，收至10386.98點。費城半導體指數下跌31.12點，跌幅1.2%，至2500.99點。

台灣加權股價指數昨天上漲86.43點，或0.6%，收在14,224.12點，台積電漲1%，報453元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 96.10 -0.16 94.60 1.59

中華電 CHT 114.46 +1.89 113.00 1.30

台積電 TSM 454.60 -0.62 453.00 0.35

聯電 UMC 40.59 +1.23 41.40 -1.95

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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