特斯拉股價收盤再挫逾12% 分析師以需求不足調降目標價

特斯拉（Tesla）上季交車量不如預期，更多分析師調降這家電動車製造商的股價目標，引發特斯拉股價再度崩跌，收盤重挫逾12%作收。

特斯拉周二盤中股價一度大跌14%，創下2020年9月來最大盤中跌幅。該公司公布上季交車量為40萬5,278輛，低於分析師預估的42.7萬輛。分析師為此紛紛調降特斯拉的目標股價，導致特斯拉未來一年的目標 價降到2021年10月來谷底。

花旗分析師 Italy Michael 發布報告說，第4季交車量不如預期恐加速對近期整體 和競爭需求的壓力，「由於信心已相當負面，也可以說利空已大多出盡」。

特斯拉上個月已重挫37%，連續五個月下挫。

Saxo Bank證券策略主管 Peter Garnry 說：「今年將是特斯拉艱苦的一年，除了利潤壓力之外還有與日俱增的競爭，但這家電動車製造商將保持水準，需求將持續成長。」「不過就目前來說，Q4交車量不如預期只會加增投資人的對特斯拉的疑慮。」