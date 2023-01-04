快訊

傳美方施壓 「菸害防制法」綠營將強行通過開放加熱菸

台南正副議長賄選疑雲 查獲鉅額現金中間人聲押

美股開年首日出師不利 蘋果、特斯拉引發需求放緩疑慮

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美股2023年首個交易日（3日）收黑，主要是特斯拉和蘋果公司都發出需求趨緩的訊號，引發市場對成長股和美國經濟展望的擔憂。美聯社
美股2023年首個交易日（3日）收黑，主要是特斯拉和蘋果公司都發出需求趨緩的訊號，引發市場對成長股和美國經濟展望的擔憂。美聯社

美股2023年首個交易日（3日）收跌，主要是特斯拉和蘋果公司都發出需求趨緩的訊號，引發市場對成長股和美國經濟前景的擔憂。

道瓊工業指數小跌10.88點，報33136.37點；標普500指數下跌15.36點，跌幅0.4%，收在3824.14點；那斯達克綜合指數下跌79.50點，跌幅0.8%，收至10386.98點。費城半導體指數下跌31.12點，跌幅1.2%，至2500.99點。

特斯拉重摔12%，改寫逾兩年來最大單日跌幅，因該公司去年第4季交車量量不如預期。

蘋果下跌3.7%，導致市值跌破2兆美元。此前日經報導，鑒於需求疲軟，蘋果已通知幾家供應商減少AirPods、Apple Watch和MacBook等部分產品的零件生產。

去年逆勢上揚的能源股，今年交易首日收跌，因中國大陸最新發布的財新PMI持續疲軟、市場擔憂全球經濟前景，導致油價滑落。

前紐約聯邦準備銀行總裁William Dudley表示，美國經濟「相當可能」陷入衰退，但不會太嚴重。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall則說，投資人擔憂「今年經濟會出現多大程度的衰退。我認為幾乎沒人相信美國經濟會完全避免衰退，特別是在殖利率曲線倒掛，企業業績面臨下滑的情況」。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli指出：「即便迎來新的一年，市場上許多重大議題卻還沒改變，特別是聯準會（Fed）仍擔憂通膨，可能繼續緊縮貨幣政策。」「我們正處於空頭市場，在Fed官員改變他們的語調之前，很自然會對每件事展現消極態度。對市場來說，這是個艱難的一戰。」

投資人將緊盯周三公布的Fed上月會議紀錄，以及ISM製造業報告，也會關注本周稍晚公布的美國去年12月的非農就業數據，因勞動市場是否降溫仍是Fed關注的焦點。

若勞動市場疲軟，Fed就有理由減少貨幣政策的收緊程度，但目前的數據卻顯示這個市場在升息情況下仍維持緊俏。

Fed 美國

延伸閱讀

蘋果特斯拉大跌 科技股拉低大盤

台灣12月車市進口車到港 拉升市占

韓國開罰特斯拉6900萬元 因未告知低溫續航力會下降

不只台灣！特斯拉電動車去年也創下單季、年度銷售新高紀錄

相關新聞

蘋果特斯拉大跌 科技股拉低大盤

美股回吐早盤漲幅收低，原因是利率上升和高通膨等去年打壓市場的擔憂，在新的一年繼續困擾著投資人。

專家：聯準會Q3開始降息

華爾街日報訪調23家與聯準會（Fed）直接往來的大型金融機構調查顯示，超過三分之二的受訪經濟學者都預測美國今年經濟將會陷...

特斯拉窘境 需求裂痕浮現

在美國和中國大陸兩大市場分別降價促銷措施後，特斯拉（Tesla）上季交車量刷新紀錄，但不如分析師預期，全年交車輛成長約4...

南韓加碼半導體租稅優惠

在國會日前通過「韓版晶片法」提供的減稅誘因不如預期後，南韓政府3日再度提議，擴大提供給晶片等戰略產業的稅務誘因，將提高大...

比特幣後市 看法差很大

比特幣在經歷嚴峻2022年後，CNBC彙整專家對2023年價格展望的一些大膽預測，「新興市場教父」墨比爾斯（Mark M...

2023年第一個交易日 華爾街股市開高後走低

華爾街股市今天開高走低，2023年第一個交易日就表現弱勢，主因國際貨幣基金（IMF）警告經濟恐趨衰退，以及市場預期聯邦準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。