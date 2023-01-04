美股開年首日出師不利 蘋果、特斯拉引發需求放緩疑慮

美股2023年首個交易日（3日）收跌，主要是特斯拉和蘋果公司都發出需求趨緩的訊號，引發市場對成長股和美國經濟前景的擔憂。

道瓊工業指數小跌10.88點，報33136.37點；標普500指數下跌15.36點，跌幅0.4%，收在3824.14點；那斯達克綜合指數下跌79.50點，跌幅0.8%，收至10386.98點。費城半導體指數下跌31.12點，跌幅1.2%，至2500.99點。

特斯拉重摔12%，改寫逾兩年來最大單日跌幅，因該公司去年第4季交車量量不如預期。

蘋果下跌3.7%，導致市值跌破2兆美元。此前日經報導，鑒於需求疲軟，蘋果已通知幾家供應商減少AirPods、Apple Watch和MacBook等部分產品的零件生產。

去年逆勢上揚的能源股，今年交易首日收跌，因中國大陸最新發布的財新PMI持續疲軟、市場擔憂全球經濟前景，導致油價滑落。

前紐約聯邦準備銀行總裁William Dudley表示，美國經濟「相當可能」陷入衰退，但不會太嚴重。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall則說，投資人擔憂「今年經濟會出現多大程度的衰退。我認為幾乎沒人相信美國經濟會完全避免衰退，特別是在殖利率曲線倒掛，企業業績面臨下滑的情況」。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli指出：「即便迎來新的一年，市場上許多重大議題卻還沒改變，特別是聯準會（Fed）仍擔憂通膨，可能繼續緊縮貨幣政策。」「我們正處於空頭市場，在Fed官員改變他們的語調之前，很自然會對每件事展現消極態度。對市場來說，這是個艱難的一戰。」

投資人將緊盯周三公布的Fed上月會議紀錄，以及ISM製造業報告，也會關注本周稍晚公布的美國去年12月的非農就業數據，因勞動市場是否降溫仍是Fed關注的焦點。

若勞動市場疲軟，Fed就有理由減少貨幣政策的收緊程度，但目前的數據卻顯示這個市場在升息情況下仍維持緊俏。