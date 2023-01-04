南韓氖氣價格大幅下降！有望或回到俄烏衝突之前水準

集微網消息，1月3日，據TheElec報導稱，用於晶圓製造或半導體生產的氖氣價格開始下降。

報道稱，用於光刻的準分子激光氣體的氖氣去年價格上漲了20倍。

這是由於俄烏衝突給供應鏈帶來了沉重負擔，而客戶開始大量購買以增加庫存。

一時間，韓國芯片(晶片)製造商的氖氣價格高達每47升3000萬韓元。如今，其價格是每47升500萬韓元，但仍是俄烏衝突之前價格的三倍。

報導認為，價格下降的原因可能是韓國芯片製造商越來越多地使用中國和本地供應商的氣體。

另外，三星和SK海力士的晶圓廠開工率也因芯片需求減少而降低，這意味著對氖氣的需求也在下降。

業內人士稱，芯片製造商預計氖氣價格將會回到俄烏衝突之前的水準。