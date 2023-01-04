韓擬擴大晶片業減稅 增至15%

南韓國會日前通過「韓版晶片法」提供的減稅誘因不如預期，南韓政府三日再度提議，擴大晶片等戰略產業的稅務誘因，將提高大型晶片業者設施投資抵減稅率至百分之十五，高於「韓版晶片法」規定的百分之八。

企劃財政部提議，針對晶片、可充電電池等戰略科技產業，大企業設施投資的抵減稅率提高到百分之十五，中小企業的抵減稅率也將從百分之十六拉高到百分之廿五，企業在國內資本投資的抵減稅率更上看百分之卅五。而且，對於企業今年比去年擴增的投資額，政府還要加碼給予百分之十的抵減稅率。

企劃財政部在聲明表示，「在新冠疫情與晶片供應短缺之後，國際社會已再度認知在國內布建產能的經濟與安全價值」，「隨著全球爭搶技術與供應鏈競爭擴大，迫切需要全力支持有高度經濟安全價值的戰略項目，例如晶片」。

政府預估，這項計畫將能讓受惠業者在二○二四年省下三點六五兆韓元（台幣八百八十億元）稅負，計畫在月底前提出細節呈送國會表決。

由在野黨掌控的國會日前才通過「韓版晶片法」，只提高戰略產業大型業者的投資抵減稅率二個百分點到百分之八，低於政府提案，促使總統尹錫悅下令政府擴大減稅案。

BusinessKorea報導，總統尹錫悅近來要求擴大晶片業稅務獎勵措施，原因之一是半導體產業正面臨全球保護主義衝擊。例如，美國總統拜登去年簽署的「晶片與科學法案」，承諾美國政府未來五年將投資五百廿億美元在半導體產業，並對在美國興建半導體工廠的公司給予百分之廿五稅收減免。

此外，日本政府也祭出優惠措施，吸引台積電赴日本熊本建廠。德國和法國在內的歐洲政府，也正提供各種激勵措施吸引晶片業投資。