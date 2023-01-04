比特幣後市 看法差很大
比特幣在經歷嚴峻2022年後，CNBC彙整專家對2023年價格展望的一些大膽預測，「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）預估將跌到1萬美元，渣打銀行甚至認為將下探5,000美元，但多頭人士仍不改其志，矽谷「創投教父」德雷珀（Tim Draper）看好會衝上25萬美元。
墨比爾斯去年5月在比特幣行情還高於2.8萬美元時，預測會跌至2萬美元，現在來看，他當時的預測堪稱準確。他說，他看空的理由是「隨著利率上升，持有或買進比特幣或其他加密貨幣的吸引力減少，因為加密幣本身不會孳息」。
他曾說，比特幣可能會在去年跌至1萬美元，雖然這未發生，墨比爾斯仍堅持比特幣今年將跌至1萬美元的預測。
比特幣3日盤中小跌0.2%，報16,724.91美元。
也有人認為加密貨幣最壞情況還沒來臨。渣打銀行去年12月預測，比特幣最低可能跌至5,000美元，代表將再崩跌約70%，且這項預測是被市場低估的意外事件之一。
另一方面，比特幣大多頭德雷珀則不改樂觀看法，預測比特幣價格年底上漲至25萬美元，這代表比特幣必須飆漲1,400%。
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