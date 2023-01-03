印度女子元旦被撞死 駕駛肇逃拖行屍體數公里引公憤
印度歡慶西曆新年時發生一起悲劇，一名20歲女子1月1日凌晨騎著摩托車時，在首都德里街頭被一輛轎車撞上，駕駛非但未停車查看，還拖著女子開了好幾公里，警方趕到時她已死亡。此案引發公憤，數百名民眾2日聚集在警局前抗議。
死者從事展演行業，元旦凌晨剛結束工作，不料遇上死劫。警方表示，肇事車輛除了駕駛還有四名乘客，五名男子均已被捕。
社群網站上流傳的道路監視器影片顯示，女子的屍體卡在車子下。
印度快報報導，至少有五名目擊者報警，但屍體就這樣卡在車子下被拖行了一個多小時。街頭擠滿慶祝新年的人潮，震天價響的音樂聲蓋住了女子可能發出的喊叫聲。
死者是家中唯一經濟來源，母親哭著說：「我女兒很活潑開朗，她喜歡用Instagram拍影片。我們甚至沒錢幫她辦葬禮。」
印度交通惡名昭彰，每年奪走數十萬條人命。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言