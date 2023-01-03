印度女子元旦被撞死 駕駛肇逃拖行屍體數公里引公憤

印度歡慶西曆新年時發生一起悲劇，一名20歲女子1月1日凌晨騎著摩托車時，在首都德里街頭被一輛轎車撞上，駕駛非但未停車查看，還拖著女子開了好幾公里，警方趕到時她已死亡。此案引發公憤，數百名民眾2日聚集在警局前抗議。

死者從事展演行業，元旦凌晨剛結束工作，不料遇上死劫。警方表示，肇事車輛除了駕駛還有四名乘客，五名男子均已被捕。

社群網站上流傳的道路監視器影片顯示，女子的屍體卡在車子下。

印度快報報導，至少有五名目擊者報警，但屍體就這樣卡在車子下被拖行了一個多小時。街頭擠滿慶祝新年的人潮，震天價響的音樂聲蓋住了女子可能發出的喊叫聲。

死者是家中唯一經濟來源，母親哭著說：「我女兒很活潑開朗，她喜歡用Instagram拍影片。我們甚至沒錢幫她辦葬禮。」

印度交通惡名昭彰，每年奪走數十萬條人命。