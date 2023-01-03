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美股新年首個交易日齊漲 投資人看好新氣象

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
美股四大指數3日早盤同步齊揚，道瓊工業指數漲136點，標普500和那斯達克綜合指數漲幅都超過1%，反映投資人試圖在新年展開新氣象。路透
美股四大指數3日早盤同步齊揚，道瓊工業指數漲136點，標普500和那斯達克綜合指數漲幅都超過1%，反映投資人試圖在新年展開新氣象。路透

美股四大指數3日早盤同步齊揚，道瓊工業指數漲逾200點或0.68%，標普500揚升1%，斯達克綜合指數上漲1.4%，費半指數漲1.2%，台積電ADR走揚1.5%，反映投資人試圖在新年展開新氣象。

投資人正尋找全球經濟是否會在今年持續復甦的跡象，儘管市場擔心美國聯準會（Fed）升息可能會把美國經濟推向衰退，但這種情況也可能導致Fed暫停升息，或今年稍後轉向降息，有望提振股市。

Oppenheimer首席投資策略師John Stoltzfus說：「隨著『自來錢』時期結束，我們將繼續看到『半杯水現象』，經濟受過度刺激表明，隨著新年到來，股債市都可能會迎接更好的時光。」

根據過往數據，美股歷經幾年頹勢後必有反彈。事實上，當標普500某年下跌逾1％，來年平均會反彈15％。

特斯拉因去年交車量不如預期，早盤重挫逾7%。

因金融服務公司Baird上調電子支付商Block的股價評級至「勝過大盤」，Block股價3日漲逾5%；富國銀行同日以中國大陸重新開放為由，提高旅遊股永利渡假村（Wynn Resorts）的評級，激勵其股價勁揚4%。

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