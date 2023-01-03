2022全球流行語詞彙大盤點 「晶片卡脖子」在列

集微網消息，2022年，全球政界人士充分意識到計算機晶片行業對全球經濟的至關重要性，還意識到，大國對半導體熱點的過於集中和地緣政治動亂地區的依賴程度多麽令人擔憂。各國政府現在正向該行業投入巨額資金，以使晶片生產回流國內，恢復「技術主權」。

日前據《金融時報》報導，全年文章中術語的流行度排名，「晶片卡脖子」（chip choke）赫然在列。根據New Street Research的數據，為了實現晶片自主這一目標，中國、美國、歐盟、日本和印度已共同承諾在未來十提供1900億美元補貼。

除了提高自身晶片產能，美國還試圖遏制其主要戰略對手中國的晶片產能。自2020年以來，華盛頓一直在收緊對北京的「晶片限制」，試圖剝奪中國獲取最先進和最尖端晶片的機會。

去年10月，華盛頓增加了全面的出口管制，試圖阻止中國獲得或製造先進的計算機晶片，一位分析人士將此舉看作是向中國在高性能計算領域的雄心宣戰。

文章指出，華盛頓的強硬立場肯定會受到挫折，不會破壞中國生產人工智能所需尖端晶片方面做出的的努力。目前中國大陸已竭盡全力加強其國內製造業基地。但美國的舉措也在向包括韓國和荷蘭在內的盟國施壓，這些國家是專業晶片和半導體設備市場的重要戰略玩家。隨著該行業分為以美國為主的「藍色」供應鏈和以中國為主的「紅色」供應鏈，這些國家日益被迫選擇一種顏色——即產業鏈的分化和分裂。

▲英國《金融時報》全年文章中術語的流行度，曲線代表每個術語的發表頻率高峰期。