2023年最強東南亞貨幣 若非星元就是泰銖

東南亞2023年表現最佳貨幣的角逐，看來不是泰銖就是星元了。

中國大陸過去一個月取消大部分新冠肺炎疫情防控措施，為出境旅行排除路障，大陸遊客源源湧入泰國後，勢將提振泰銖。中國大陸也是泰國最大的外銷市場，因此世界第二大經濟體致力於振興經濟成長，也有助於鞏固泰銖匯價。

泰國周四公布的12月通膨數據，若一如經濟專家所料顯示消費者物價指數（CPI）再度上揚，泰銖可望今年一開始就得到提振。泰國央行已經表示，預料會繼續升息直至2023年上半年，通膨若意外上揚，市場預期的升息周期就會更長。

華僑銀行外匯策略師黃經隆（Christopher Wong）表示，由於聯準會（Fed）放慢升息步調，促使美元走低，「泰銖2023年可能在亞洲（除日本外）貨幣之中領軍上漲，國內經濟成長也將受到旅遊業持續復甦的支撐。」

東南亞另一個可能贏家是星元，星元是去年唯一一個兌美元升值的亞洲貨幣。

星元受益於貨幣當局的政策緊縮，新加坡金管局去年三度調升了星元名義有效匯率政策區間中點，目的在對抗通膨。由於11月核心通膨率仍高於5％，目前仍無法排除進一步緊縮貨幣政策的可能性。

黃經隆說，受到總經基本面和大陸重新開放樂觀情緒的感染，星元應會保持韌性。 「如果新加坡的通膨壓力持續不退，那麼新加坡金管局仍大有可能進一步緊縮貨幣政策。但可能會拉大坡度以控制中期通膨預期的情況。」

其他東南亞貨幣則飽受各種負面因素的影響，也就是說這些貨幣不太可能趕上泰銖和星元的勢頭。

印度央行已經表明升息周期可能接近尾聲，因此印尼盾勢必舉步維艱。菲律賓披索也會受到菲國貿易逆差的拖累，而隨著商品價格前景惡化，馬元也將失去動力。