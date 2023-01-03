亞洲多國製造業景氣繼續萎縮 反映全球需求減緩

亞洲製造業者去年12月繼續承受壓力，隨著全球需求放緩，製造業景氣持續萎縮。

亞洲數國的製造業採購經理人指數（PMI）落入景氣萎縮區域。越南標普全球PMI降至46.4，低於11月的47.4，為2021年9月以來最低。馬來西亞PMI則從47.9降至47.8，為2021年8月以來最低。指數50為景氣的榮枯分界。

台灣12月製造業PMI從前一個月的41.6回升至44.6，顯示景氣持續下滑的局面有所緩解。不過，這項指數已連七個月維持萎縮。

標普全球市場情報經濟研究部副主任菲德斯（Annabel Fiddes）表示：「國內外普遍報告需求疲弱，企業尤其指出歐洲、中國大陸和美國的需求下滑。」「商業信心維持在萎縮區域，製造業者預期未來幾個月將進一步減產……如果閒置產能的跡象維持下去，且全球需求狀況無法恢復，這種可能性顯然愈來愈大。」

越南的新訂單指數也寫下2021年9月以來的最大萎縮程度。標普全球市場情報經濟研究主管哈克（Andrew Harker）表示，越南製造業容易受到大陸、歐、美等關鍵市場訂單走弱影響，「在這些市場回溫前，可能難以獲得新訂單，許多公司預期至少短期內需求維持低迷」。

不過，菲律賓的製造業表現相對出色，上月製造業PMI從52.7升至53.1，為2022年6月以來最高，反映疫情後被壓抑的需求釋出，推動製造業復甦。