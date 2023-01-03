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曾是三星老將的南韓國會議員籲：別讓國家變技術殖民地

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓國會議員梁香子主張推出更多補貼政策支持半導體業。彭博資訊
南韓國會議員梁香子主張推出更多補貼政策支持半導體業。彭博資訊

南韓國會議員梁香子曾在三星電子工作30多年，並擔任關鍵記憶體晶片開發部門高階主管，她正努力確保南韓能在美中晶片戰中保持重要性。

隨著美國、中國大陸和日本各自投入巨資建立自己的晶片供應鏈，南韓半導體產業的前景籠罩陰霾。梁香子認為此事攸關國安：「我們處於晶片戰爭。技術領先是我國能主導外交和國防之類安全相關議程的一種方式，不被其他國家影響。」

她領導南韓尹錫悅政府今年創立的半導體特別委員會，是愈來愈多支持技術保護主義的決策者之一，主張推出更多政策，協助SK海力士和三星在內的本土晶片製造業者。

但她的努力未全面奏效。上月，南韓版的美國晶片法通過，加速審批在大都會區設廠，但另行立法對投資半導體的大公司提供8%的租稅抵免，遠低於梁香子提議的20%到25%。

梁香子不滿這些舉措與其他國家的補貼相去甚遠。但她的部分同僚表示，誘因太過慷慨會威脅財政，且僅大公司受惠。

梁香子警告，南韓企業可將大部分生產設施搬到美國，並帶走最好的工程人員。三星計劃斥資170億美元在德州設廠，也可能砸下近2,000億美元在奧斯汀和泰勒興建系列工廠。在多國呼籲晶片生產多元化以降低半導製造聚集台灣之際，她看好「三星是全球唯一可取代台積電的公司」。

美國在先進技術出口上設限，給南韓帶來在美中選邊站的壓力，前者是安全盟友，後者則是最大貿易夥伴，兩邊都希望與南韓擴大晶片生產合作夥伴關係。首爾至今迴避評論拜登政府對中國大陸的晶片技術輸出禁令。

梁香子說，現今的微妙情勢凸顯南韓必須建立本土技術能力，否則會有愈來愈依賴外國勢力的風險。現在是為南韓企業提供更多激勵措施，以便在國內而非國外建立產能的時機，也為國家留住年輕人才。

她問：「要不然，國家如何生存？它會變成新的技術殖民地。」

南韓 美國 半導體

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