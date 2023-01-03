「晶片醫生」閎康準備拓展日本業務 看好在地製造商機

在日本力圖重建國內晶片業之際，在台灣素有「晶片醫生」之稱的閎康科技（3587），正希望把握機會拓展日本事業。

閎康科技董事長暨總經理謝詠芬告訴日經新聞，閎康正準備今年底在九州成立第二座分析實驗室，此外也計劃擴充現有在名古屋的第一座實驗室。由於晶片開發越來越複雜，閎康藉由分析不同的晶片生產材料和晶片表面來協助客戶解決晶片開發和生產的問題，因此擁有「晶片醫生」的雅號。布局全球的晶片製造商像台積電、高通、輝達（Nvidia）、以及恩智浦（NXP）都是閎康的客戶。

謝詠芬告訴日經，各國紛紛建立自己的晶片製造的供應鏈之際，她認為日本有很不錯的機會，因為日本「在關鍵的晶片生產材料和製造專業上有非常好的根基」。

至於是否跟進台積電赴美設廠、也前往美國開設服務據點，謝詠芬說還在評估當中，「不過目前來看，我們看到若干挑戰，像是成本較高、不容易找到足夠人才，還有不同文化之下管理的問題 」。

謝詠芬是台灣第一位材料學女博士，她於2002年創立閎康，其間見證台灣半導體業的崛起，如今就營收來說，台灣已是僅次於美國的晶片大國。

她認為，台灣所以能成為亞洲居於領先的半導體經濟體，主要歸功於生產商和供應商聚集得相當密集；另一方面，台灣也因本身的科技實力建立戰略上的重要地位，對自己也多了一分保障。她主張台灣應多善用自己的實力。

不過，謝詠芬也認為，儘管美國打壓中國大陸發展半導體的野心，大陸晶片市場仍有成長的機會。閎康目前在上海、廈門、深圳均設有實驗室。

她尤其看好中國大陸在碳化矽應用於電動車的成長潛力，她認為大陸遲早必須開發出自己的晶片技術和解決辦法。