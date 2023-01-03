日本休假流動性低 日圓一度升逾130日圓關卡至6月最高
日圓兌美元匯率一度升抵六個月來最高價位，在日本央行上個月決定提高債券殖利率上限後，日圓延續漲勢。
日圓兌美元一度升值0.7%至129.82，超過8月創下的130.41高峰，達到6月以來的最高價位。由於日本金融市場還在休假，流動性較低，日圓波動也被放大。
StoneX集團貨幣交易員 Minze Wu說：「新年在流動性低的情況下出現避險交易，這是可能推升日圓的原因。」
日本政府進場干預之下，加上美國升息腳步減緩、日本銀行（央行）今年政策可能有所調整，日圓兌美元已自去年10月的谷底151.95翻升16%。日銀12月意外微調殖利率曲線管控區間，市場視此為日本極寬鬆貨幣政策接近尾聲的序曲。
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