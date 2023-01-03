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早晨財經速解讀／2022股市創金融海嘯最差表現 2023年牛市歸來？

比特幣今年走勢？墨比爾斯估1萬美元 他估暴漲1, 400％

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
比特幣價格去年大跌逾60%。路透
比特幣價格去年大跌逾60%。路透

對於比特幣來說，2022年是艱困的一年，整體市值蒸發超過1.3兆美元，比特幣價格崩跌逾60%。

從穩定幣terraUSD崩盤到加密交易所FTX倒閉，加上總體經濟環境惡化，令比特幣價格預測者跌破眼鏡。這個市值最大的加密貨幣3日報價上漲0.46%至16,689.10美元。

隨著2023年來臨，而且仍可能是動盪的一年，一些人士依然做出價格預測。以下是美國財經新聞網站CNBC彙整一些關於比特幣的大膽預測。

1.矽谷「創投教父」德雷珀（Tim Draper）：25萬美元

比特幣多頭、傳奇投資人德雷珀不改樂觀看法，預測比特幣價格年底上漲至25萬美元，這代表比特幣必須飆漲1,400%才能達到這一價格預測。

德雷珀說：「我的預測是女性控制80%的零售支出，目前七個比特幣錢包中只有一個是女性持有，情勢將大轉變。」

德雷珀說，儘管比特幣價格低迷且交易量乾涸，但仍有理由推測市場已經觸底，「我推測2024年的『減半』將是一個利多因素」。所謂的減半是對比特幣挖礦提供的獎勵減半，每四年會發生一次，一些投資人認為這有利比特幣價格，原因是比特幣供應減少。

2.渣打銀行：5,000 美元

一些市場人士認為加密貨幣最壞的情況還沒來臨。渣打銀行（Standard Chartered）在去年12月5日的報告中預測，比特幣最低可能跌至5,000美元，這代表比目前價格再崩跌70%。這項預測是渣打認為被市場低估、會意外發生的事件之一。

渣打銀行全球研究主管羅伯森說，在該銀行的2023年噩夢情節中，殖利率和科技股一起大跌，「雖然比特幣拋售情況減速，但損害已造成」，「愈來愈多加密貨幣公司和交易所發現自己流動性不足，導致進一步破產和投資人對數位資產信心潰堤」。

3.新興市場教父墨比爾斯（Mark Mobius）：10,000美元

墨比爾斯去年5月預測比特幣會跌至20,000美元，當時價格還高於28,000美元，因此現在來看，他當時的預測是相對準確的。他曾說過，比特幣在2022年會跌至1萬美元，然而這並未發生。不過，墨比爾斯仍然堅持比特幣在2023年會跌至1萬美元的預測。

曾在富蘭克林坦伯頓投資操盤數十年的墨比爾斯表示，他看空比特幣的理由是美國聯準會升息與緊縮貨幣政策，「隨著利率上升，持有或買進比特幣或其他加密貨幣的吸引力減少，因為加密幣本身並不會孳息」。

4.英國薩塞克斯大學金融學教授亞歷山大（Carol Alexander）：50,000美元

亞歷山大曾預測比特幣將在2022年跌至10,000美元，不過她認漲勢蓄勢待發，至於上漲的原因卻不如一般人所料。

亞歷山大說，催化因素將來自FTX倒閉後引發更多骨牌效應，若發生這種情況，預期比特幣第1季將漲至3萬美元，第3或第4季漲到5萬美元，「2023年將出現受控的多頭市場，而非泡沫，因此將不會見到像以往那樣價格沖天」，「我們將見到一到兩個月穩定趨勢的價格，中間穿插反彈時期和短暫崩跌」。

亞歷山大推測，隨著交易量蒸發、交易人士緊張，所謂的「鯨魚」大戶可能會介入拉抬市場。根據金融科技公司River Financial的數據，最富有的97個比特幣錢包位址占總供應量的14.15%。

比特幣 美國 FTX

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