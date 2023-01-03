IMF總裁示警 三分之一經濟體恐衰退

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，全世界今年將面臨比去年更「艱苦」的一年，全球三分之一的經濟體將陷入衰退，因為美國、歐盟和中國大陸三大經濟體將同步趨緩。

喬治艾娃在CBS於1日播出的節目中指出，「我們預料，全世界有三分之一會陷於衰退」，而「歐盟半數（今年）會陷入衰退」，就算那些沒有衰退的地方，「也會有數以億計人感覺像是衰退」。

喬治艾娃表示 ，中國大陸放棄嚴密防疫封控政策後，新冠肺炎疫情迅速蔓延，經濟短期也面臨新一波的打擊。她說：「接下來幾個月對中國而言相當艱苦，對中國經濟成長有負面影響，對地區影響也是負面的，也不利全球經濟成長。」

喬治艾娃表示，中國大陸經濟年成長率將出現40年來首度相當於、甚至低於全球經濟成長的情況。換言之 ，中國大陸會拖累而非帶動全球經濟成長。

IMF以俄烏戰爭、通膨壓力以及主要央行升息為由，去年10月已調降2023年的全球經濟展望，全球經濟有三分之一將會萎縮，而有25%的機率全球國內生產毛額（GDP）成長率將低於2%（IMF定義的衰退標準）。從喬治艾娃的談話看來，IMF在本月於達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）更新經濟預測時，勢必會進一步下修展望。

不過，喬治艾娃認為，由於美國勞動市場強健，應可以免於陷於最壞狀況。她說，「美國或許可以免於衰退」，因為失業率很低。「如果2023年仍守住這樣的韌性，將有助全世界度過艱苦的一年」。

但電影「大賣空」主角本尊、知名投資人貝瑞（Michael Burry）推文說，從任何角度來看，美國都已陷入衰退。他1日晚間推文表示：「從任何角度來看，美國已步入衰退。美國聯準會（Fed）將降息，政府也將推出刺激措施，屆時我們將再度看到通膨飆升。」貝瑞因放空次貸泡沫而一舉成名。