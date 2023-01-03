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加國祭外人買房禁令

經濟日報／ 編譯林奕榮／綜合外電

加拿大禁止外國人購買住宅的法案於2023年1月1日生效，目的是在住房短缺之際，為加拿大本國人提供更多房屋。

加拿大執政黨自由黨在2021年大選獲勝後，通過「禁止非加拿大人購買住宅法案」，溫哥華和多倫多等主要市場也對非居民和閒置房屋徵稅。不過，法案中也有幾項豁免條款，允許難民和永久居民等非加拿大公民買房。加拿大當局去年12月下旬曾澄清，這項禁令僅適用於城市住宅，不適用於避暑別墅等休閒娛樂物業。

這項為期二年的臨時措施，是總理杜魯道2021年競選期間提出，當時房價飆漲使許多加拿大人無力購屋。

儘管加國房市最近仍處於高峰，但由於房貸利率隨著加國央行為抑制通膨而採取的激進貨幣政策上漲，加拿大房地產市場對賣家來說已經降溫。

根據加拿大房地產協會的數據，加國平均房價在2022年初攀抵80萬加幣（59萬美元）的高峰，但去年12月已跌至略高於63萬加幣。

專家表示，對外國買家的禁令，未必會產生壓低房價的預期效果。據國家統計機構數據，加拿大房屋所有權中，外籍人士的占比不到5%。專家認為，推出更多住房建案，才能滿足需求。

加拿大抵押貸款和住房公司去年6月在報告中指出，到2030年，將需要近1,900萬套住房。

加拿大 房地產 多倫多

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