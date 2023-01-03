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畫面曝…桃園黑幫老大當街被狙殺 黑衣男見倒地仍補槍

歐股開紅盤 汽車股領漲

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

在2023年的第一個交易日，包括美國在內的許多股市仍因元旦假期休市，亞洲主要股市中僅南韓、印度和印尼少數幾個開市，交投清淡，收盤漲跌互見。歐洲主要股市除了英國和瑞士以外，其他都正常交易。由於同日公布的製造業指數暗示最糟的情況可能已經過去，歐股2日應聲開高走高，為2023年帶來好兆頭。

反映歐洲整體股市表現的Stoxx 600指數，2日在汽車和非必需消費股帶動下開高走高，午盤約漲0.7%；德國與法國股市漲約1%。

歐元區去年12月製造業採購經理人指數（PMI）終值2日出爐，與初估值一樣為47.8，雖仍在景氣榮枯線50以下，但確認優於11月表現，且供應鏈開始復原，通膨壓力也逐漸放緩，因而讓工廠管理者信心回升。

韓股大盤Kospi指數2日收跌0.48%，原因是法人出售持股。經濟數據疲弱也對韓股造成壓力，南韓去年出現年度貿易逆差，為金融海嘯以來首見。

指數 南韓 金融海嘯

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