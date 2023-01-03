美企獲利降 有助Fed抗通膨
美國企業獲利率下降，主因營運成本上升，但業者卻難以持續提高產品售價；這固然有利於聯準會（Fed）對抗通膨，但卻令投資人備受挫折。
美國經濟分析局的數據顯示，2022年第2季標普500大企業稅前盈餘創歷史新高，比2020年同期激增近70%，主要是靠政府撒錢以提升消費者及企業的支出能力。
但據FactSet機構的數據，華爾街分析師預估，去年第4季500大企業的淨獲利率已劇降到僅11.6%，低於第3季的11.9%，也低於上年同期的12.4%，是2020年底以來的最低水準。
分析師並預期，2023年企業獲利將進一步下降，一些專家更表示可能出現「獲利衰退」。
Fed副主席布蘭納德表示，壓低「居高不下的」零售業獲利率，有助於緩解通膨及Fed升息的雙重壓力。目前由於外食、旅遊及醫療等服務相關項目的通膨率仍然居高，因此大部分專家預料通膨壓力可能至少持續到2023年底。
BMO資本市場公司預測，今年企業獲利將萎縮約5%。投資策略長貝爾斯基表示，須靠「企業獲利率惡化」來抑制消費者的通膨預期，並說服Fed緩和緊縮立場。
目前大部分企業主管都指出，提高售價以轉嫁成本的作法可能已經達到極限。Nike表示必須降低一些產品售價，從而侵蝕獲利率。消費品大廠P&G公司財務長蘇爾丹也表示：「純粹靠提高售價來帶動業績成長將難以為繼。」
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