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疫情緩和後 航空旅遊變奢侈享受

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

新冠疫情尚未完全結束，但由於各國幾乎都已開放邊境，載滿旅客的飛機如今紛紛重返天空。但消費者卻發現航空旅遊已回不去疫情前的樣貌了，包括飛機減少、航班減班以及機票漲價，顯示疫情已導致搭機旅遊比以往更加奢侈。

根據航空資料分析機構Cirium，每月有數千個飛往新加坡、倫敦及卡達首都多哈等重要樞紐的航班遭取消，且飛往幾乎所有海外地方的機票都變貴。包括美國在內一些市場剛恢復到疫情前的航空運能，但亞洲和歐洲多數地區的運能比疫情前縮水逾25%。

疫情後的航空旅遊需求強彈，使航空業不堪負荷。由於飛機和機組人員吃緊，2019年疫情前存在的超過2,000多個城市對城市航班，如今都已遭取消，而且航空業者還調高許多航線的機票價格。數據顯示，搭機旅遊已成為有錢人和少數人的選擇。

首先是機票漲價。消費者對搭機旅遊的需求龐大，使得航空公司將部分航線的機票價格調漲逾一倍，特別是商務艙機票。

其次是航班減班。與疫情前相比，全球每周減少約10萬個航班。

第三，飛往主要交通樞紐的航班減少，導致社會流動下降。根據Cirium，國泰航空和英國航空本月從香港飛往英國希斯羅機場總計95個航班，遠低於2019年同期的234個航班。

最後是國際航班的機位變少，而航空業者此時正努力重建疫情前的機隊規模。

國際航班 疫情 機票

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