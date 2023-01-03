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南韓減輕打炒房力道

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
南韓總統尹錫悅承諾，續鬆綁買房限制。（路透）
南韓總統尹錫悅承諾，續鬆綁買房限制。（路透）

南韓總統尹錫悅接受當地報紙訪問時承諾，會繼續鬆綁對買房的限制，以達成房地產市場的軟著陸。

尹錫悅2日接受朝鮮日報訪問時表示，外界對房市硬著陸的擔憂正逐漸高漲，「有必要透過鬆綁對需求的限制，來提供（下滑的房市）降落傘，以達成軟著陸」。

去年5月上任的尹錫悅政府近來已鬆綁部分對房屋買家的限制，例如房貸限制，這些限制是前任的文在寅政府為了降溫房市而實施。

官方數據顯示，南韓公寓價格至去年11月止連續下跌六個月，創下自2019年下半年來最長跌勢，最近幾個月的房屋交易量也年比下滑約50%。

據英國房地產公司萊坊（Knight Frank）去年12月發布的全球房價指數，南韓去年第3季名目房價比一年前下滑7.5%，跌幅是在該公司調查的56個國家和地區中最大；南韓的實質房價也是除了遭俄羅斯入侵的烏克蘭外最低，去年第3季比一年前下滑了12.4%，跌幅與秘魯相同，但小於烏克蘭的19.8%。

由此可見，當一國央行把升息視為優先要務時，該國的平均房價通常就會出現更大跌幅。在加拿大央行快速將基準利率從去年3月的0.25%升至12月的4.25%之際，該國的房價指數排行從第2季的第十名重摔至第3季的第34名。

澳洲也是類似情形，從去年第2季的第28名跌至第3季的第47名。

據韓國金融研究院（KIF）研究顯示，在南韓央行將基準利率調升1個百分點的兩年間，南韓平均房價下滑了5.8%。

南韓 尹錫悅 房地產

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