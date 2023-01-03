降低對俄依賴 英國啟動核燃料基金

英國政府2日表示，規模7,500萬英鎊（9,050萬美元）的核燃料基金，已開放企業申請。

該基金旨在提振國內的核燃料產量，以降低對俄羅斯鈾供應的依賴。

路透報導，英國當局去年7月宣布成立核燃料基金，向鈾轉化（uranium conversion）相關企業提供獎勵。鈾轉化是指把鈾礦純化集中並加以轉換，以便加工製造核燃料，是製造核燃料過程中的關鍵環節。

核燃料基金2日開始接受申請，2月20日截止。這項獎勵計畫旨在減少對俄國的依賴，因為俄羅斯目前擁有全球約20%的鈾轉換產能。

英國政府表示，該基金已發放1,300萬英鎊，給位於英格蘭西北部的Springfields核燃料製造廠。

自俄烏戰爭爆發帶動能源能成本攀升以來，能源供應已成為各國焦點。增加核能發電量的計畫，將有助英國減少對天然氣的依賴。