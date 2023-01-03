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歐製造業景氣 走出谷底

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
圖／經濟日報提供
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最新發布的調查顯示，隨著供應鏈開始復甦和通膨壓力減緩，歐元區製造業可能已度過低谷，製造業經理人對產業景氣反彈的前景轉趨樂觀。

根據標普全球公司（S&P Global）2日公布的資料，歐元區2022年12月製造業採購經理人指數（PMI）終值升至47.8，與初值持平；儘管仍低於景氣榮枯線50，但已比11月的47.1加速擴張；製造業產出指數也升至47.8，雖然已經連續七個月低於榮枯線，但已高於11月的46，且為去年6月以來最高水準。

標普全球市場情報首席企業經濟學家威廉森說：「歐元區製造業產出的放緩幅度連續第二個月縮小，在邁入2023年之際，這對處於困境的製造業而言是令人振奮的消息。製造業的展望好轉，跡象顯示供應鏈持續修復、通膨壓力明顯減輕，另外，在政府出手援助之後，對歐洲能源危機的疑慮已經減緩。」

歐元區製造業輸入和產出價格兩項次指標雖仍在高檔，但已大幅滑落，這對歐洲央行（ECB）的決策官員而言是好消息，因為他們正持續收緊貨幣政策以抑制高通膨。

通膨壓力續降、供應鏈持續修復，及歐洲可能避開能源危機等因素，提振採購經理人的樂觀情緒，使製造業未來產出指數從48.8升至53.8。威廉森說：「樂觀看待未來一年的受訪者數量，已超越悲觀者，為去年8月以來首見，顯示企業信心正穩定改善。」

投資人也正密切關注亞洲地區的製造業數據，據同日稍早公布的數據，南韓製造業上月已連續六個月萎縮，原因是當地的卡車司機上月舉行罷工，拖累需求下滑，印度製造業則在12月出現好轉跡象。

南韓12月製造業PMI降至48.2，因全球經濟下滑，且南韓卡車司機發動罷工，導致需求銳減。受這兩項因素影響，12月的製造業新訂單下滑步調為兩年半來最快。

印度12月製造PMI升至57.8，優於預期；分析師指出，最新數據顯示，在全球經濟可能陷入衰退之際，印度抵禦相關衝擊的能力將優於其他新興經濟體。

通膨 歐元區

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